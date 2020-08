Vertonghen, Cebolinha e Waldschmidt. Em dois dias Benfica garante três reforços

Dos três grandes, o SL Benfica é o clube que se tem movimentado mais neste mercado de transferências.

O central Jan Vertonghen, ex-Tottenham, já está em Lisboa e realizou os exames médicos esta quinta-feira. O jogador chegou a custo zero, mas deverá ser dos mais em pagos do plantel.

Cebolinha também despediu-se do grémio na quarta-feira, e à chegada a Lisboa não prestou declarações.

Luca Waldschmidt, avançado alemão, será oficializado nos próximos dias. O jogador, que já está em Lisboa, não realizou o último treino do Friburgo

para poder ultimar pormenores com os encarnados.

O Sporting está perto de confirmar o primeiro reforço. Pedro Porro, defesa direito espanhol de 20 anos, deve chegar por empréstimo do Manchester City.

Mais a norte, o FC Porto já oficializou as contratações de Carraça, e de Cláudio Ramos, guarda redes de 28 anos, que passou as últimas 9 temporadas no Tondela.