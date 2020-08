Defesa Pedro Amador reforça Moreirense por quatro temporadas

O lateral esquerdo Pedro Amador reforçou o Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, com um contrato válido até ao final da época 2023/24, informou hoje o clube minhoto.

O defesa, de 21 anos, vai representar os cónegos, depois de ter cumprido a época passada no Sporting de Braga, tendo realizado 11 jogos e marcado dois golos pela equipa B, no Campeonato de Portugal, e nove jogos pela equipa principal, que terminou a I Liga na terceira posição.

Natural de Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures, o primeiro reforço oficializado pelo Moreirense para a época 2020/21 cumpriu a formação no Sporting, no Sacavenense e no Belenenses, antes de iniciar a carreira de sénior no 1.º de Dezembro, do Campeonato de Portugal, na época 2017/18.

Contratado pelo Braga em janeiro de 2018, Pedro Amador cumpriu ainda 25 jogos pela equipa B arsenalista na II Liga, entre as épocas 2017/18 e 2018/19.