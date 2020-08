Halterofilista russo fratura joelhos ao tentar levantar 400 quilos

O halterofilista russo Alexander Sedykh fraturou os dois joelhos ao tentar levantar 400 quilos durante uma prova nos World Raw Powerlifting Federation (WPRF) Championships, em Moscovo.

No vídeo do momento publicado no Facebook, o atleta é visto a colapsar quando completar um agachamento com a barra, não aguentando a pressão e acabando por cair sobre os joelhos.

Alexander Sedykh foi transportado de imediato para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia que durou seis horas.

“Tudo dói, mas estou a aguentar-me. O prognóstico? Dois meses de repouso sem poder mexer as pernas! Depois reaprender a andar”, contou à CNN.

Sobre um possível regresso ao halterofilismo, o atleta não tem certezas sobre a sua recuperação e a continuação da carreira.