Nahuel Ferraresi reforça defesa do Moreirense por empréstimo do Manchester City

O defesa central Nahuel Ferraresi, de 21 anos, vai representar o Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, na temporada 2020/21, emprestado pelos ingleses do Manchester City, informou este sábado o clube de Moreira de Cónegos.

Internacional pela seleção principal da Venezuela em três ocasiões, o defesa de 1,90 metros cumpriu a primeira experiência em Portugal na temporada anterior, ao serviço do FC Porto B, tendo cumprido 23 jogos na II Liga portuguesa.

Contratado pelo Manchester City em 2017, o central foi ainda cedido ao Torque, do Uruguai, em 2018, e ao Peralada, do terceiro escalão de Espanha, em 2019, antes dos empréstimos aos 'dragões' e agora à equipa do concelho de Guimarães.

Nahuel Ferraresi é o segundo reforço oficializado pelo Moreirense neste verão, depois do lateral esquerdo Pedro Amador, oriundo do Sporting de Braga.

A equipa treinada por Ricardo Soares regressa ao trabalho na segunda-feira.