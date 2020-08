Félix da Costa de regresso a Portugal garante que quer continuar a conquistar títulos

Félix da Costa sagrou-se, na semana passada, campeão de Fórmula E. O piloto português foi segundo classificado da competição, em Berlim, e garantiu a vitória no campeonato a duas provas do final.

O piloto português é hoje convidado da SIC Notícias, no Jornal do Meio-Dia, para nos falar da vitória no campeonato mundial de Fórmula E e dos próximos desafios na carreira.

António Félix da Costa está agora de regresso a Portugal. Foi recebido ontem no aeroporto de Lisboa e diz que quer continuar a conquistar títulos na competição para carros eléctricos.