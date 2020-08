Flamengo conquista primeira vitória sob o comando de Domènec Torrent

O Flamengo conquistou no sábado a primeira vitória sob o comando do espanhol Domènec Torrent, ao vencer por 1-0 no terreno do Coritiba, em jogo da terceira jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O médio uruguaio Arrascaeta marcou o único golo do encontro, aos 28 minutos, relegando o Coritiba para a 20.ª e última posição, ainda sem pontuar.

O Flamengo somou os primeiros três pontos depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica e segue provisoriamente no 10.º lugar.

O Brasileirão é liderado por Athletico Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre, todos com seis pontos, em dois jogos.