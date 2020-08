Queda obriga Miguel Oliveira a desistir do GP da Áustria

O português Miguel Oliveira (KTM) desistiu hoje do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, na sequência de uma queda que envolveu também o espanhol Pol Espargaró (KTM), quando seguia em sexto, a uma dezena de voltas do final.

Miguel Oliveira, que partiu para esta corrida do 11.º lugar, seguia na sexta posição quando Espargaró, então terceiro, alargou a trajetória numa das curvas do circuito de Spielberg, guinando novamente para o interior da pista, apanhando, nesse movimento, o português.

O piloto natural de Almada não escondeu a frustração por se ver novamente atirado ao chão por um piloto da mesma marca - é a terceira vez em menos de um ano -, pontapeando uma cadeira já nas boxes da equipa Tech3.

O Grande Prémio da Áustria, quarta prova do Mundial de MotoGP, ficou já marcado por uma interrupção à nona volta em virtude de um acidente entre o francês Johann Zarco (Ducati) e o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha), que levou o piloto da Yamaha ao hospital por precaução.

A corrida foi retomada com 20 voltas para disputar.

Miguel Oliveira iniciou a corrida no 12.º posto do campeonato, depois de ter alcançado, no passado domingo, o melhor resultado de sempre na categoria 'rainha', com o sexto lugar, em Brno, na República Checa.