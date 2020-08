Sevilha vence Manchester United e chega à final da Liga Europa

O Sevilha qualificou-se este domingo pela sexta vez para a final da Liga Europa de futebol, ao vencer o Manchester United, por 2-1, na meia-final disputada em apenas um jogo, em Colónia, na Alemanha.

O holandês Luuk de Jong, aos 78 minutos, decidiu o jogo a favor da formação comandada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui, depois de Suso ter igualado o encontro, aos 26, em resposta ao golo inaugural dos 'red devils', assinado pelo português Bruno Fernandes, aos nove, na conversão de uma grande penalidade.

O antigo capitão do Sporting confirmou o estatuto de melhor marcador da competição, com oito golos, permitindo-lhe bater o recorde de golos de um português na prova, que estava na posse do antigo avançado do FC Porto Abel, desde 1972/73.

O golo de grande penalidade - o terceiro pelos ingleses - não chegou, no entanto, para assegurar a segunda presença no encontro decisivo para o Manchester United, que se sagrou três vezes campeão da Europa e uma vez vencedor da prova, em 2016/17, então sob o comando de José Mourinho.

Sem, no entanto, conseguir assegurar a segunda presença no encontro decisivo para o Manchester United, que se sagrou três vezes campeão da Europa e uma vez vencedor da prova, em 2016/17, então sob o comando de José Mourinho.

O Sevilha, recordista de triunfos na competição, em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, vai defrontar o vencedor do embate entre os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os italianos do Inter Milão, na segunda-feira, em Dusseldorf, na Alemanha, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Ina Fassbender / POOL