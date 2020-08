Braga regressa ao trabalho com expectativas altas para a nova época

O Sporting de Braga voltou esta segunda-feira aos treinos para começar a preparar a próxima época. Os bracarenses, agora comandados por Carlos Carvalhal, contam com seis reforços.

Na manhã que marcou o reinício da época para os Guerreiros do Minho, Carvalhal contou com 30 jogadores: 25 logo desde o início do treino e cinco que subiram ao relvado mais tarde.