O Benfica está perto de garantir a contratação de Edinson Cavani. O avançado uruguaio confirma que há negociações em curso e confessa que gostaria de jogar pelos encarnados.

À partida do Uruguai para a Europa, Edinson Cavani diz que nada está decidido mas admite que já falou com responsáveis do Benfica. O avançado, que esteve no PSG nos últimos sete anos, elogiou o clube da Luz e diz-se motivado para enfrentar a próxima etapa da carreira.