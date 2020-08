Cavani confirma negociações com Benfica mas diz que nada está decidido

O atacante uruguaio Edinson Cavani confirmou a existência de negociações com o Benfica e elogiou o clube, mas sublinhou, contudo, que nada está ainda decidido.

"Até agora não há nada definido. (...) Falou-se, sim, houve reuniões, como houve com outras equipas também, mas definido não há nada", afirmou o jogador aos jornalistas, antes de partir do Uruguai para a Europa.

"O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Champions, que está sempre a competir [na Europa], que teve sempre jogadores importantes, por onde passaram muitos uruguaios", elogiou o ex-jogador do PSG, para concluir: "Se houver a possibilidade de ir, encantado da vida".

Cavani, de 33 anos, é um jogador livre, porque não quis renovar com o Paris Saint Germain, onde jogou sete temporadas e se tornou no melhor marcador da história do clube da capital francesa.

O treinador Jorge Jesus assumiu há pouco mais de uma semana a forte vontade em poder contar com o futebolista no Benfica.

"Todos sabemos que financeiramente não é fácil. Tem de haver uma engenharia financeira, na qual o presidente é muito forte. O Cavani já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça", garantiu Jorge Jesus, em entrevista ao canal televisivo do clube.

Na semana passada, fonte próxima do jogador garantiu que Cavani assinará um contrato válido para os próximos três anos, com um salário a rondar os 3 milhões de euros limpos, como foi avançado no Mercado Aberto, na SIC Notícias.