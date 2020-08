Cavani pode chegar a Lisboa na terça-feira

O Benfica pode estar muito próximo de garantir a contratação de Edinson Cavani.

De acordo com o site da Renascença, o avançado uruguaio "viajará para Lisboa na próxima terça-feira", sendo que já tem "reserva marcada numa unidade hoteleira lisboeta".

A publicação acrescenta ainda que "a apresentação oficial" pode "acontecer logo na quarta".

Cavani, que passou as últimas temporadas no Paris Saint Germain, já confirmou o processo de negociação com o Benfica, e elogiou o clube, no entando admitiu que "nada está decidido".

"O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Champions, que está sempre a competir (na Europa), que teve sempre jogadores importantes, por onde passaram muitos uruguaios", elogiou o ex-jogador do PSG, para concluir: "Se houver a possibilidade de ir, encantado da vida".

O avançado de 33 anos não quis renovar com o Paris Saint Germain, onde jogou sete temporadas e tornou-se no melhor marcador da história do clube da capital francesa.