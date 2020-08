Inter goleia e Shakhtar Donetsk falha final da Liga Europa

O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, teve esta segunda-feira uma noite de pesadelo na Liga Europa de futebol, ao falhar a final da competição após goleada 5-0 pelo Inter de Milão, que vai disputar o troféu com o Sevilha

Sofrer quatro golos em 20 minutos, com uma defesa que cometeu muitos erros, foi decisivo para a hecatombe dos ucranianos, que começou com um erro do guarda-redes Pyatov, que, aos 19 minutos, recolocou a bola nos pés de um adversário e, segundos depois, viu o argentino Lautaro Martínez cabecear para o 1-0.

O Inter defendia constantemente com as linhas muito juntas e recuadas, ainda assim, o Shakhtar Donetsk continuava na discussão da eliminatória, até que D'Ambrosio, aos 64, nas costas da defesa, cabeceou para o 2-0.

O golo 'quebrou' o conjunto ucraniano, que, em situação em que a defesa voltou a ser menos expedita, viu Martínez atirar para o 3-0, com remate fora da área (74).

O belga Lukaku entrou na história do jogo com um vitorioso remate cruzado na área, aos 78, seis minutos antes de, já no meio-campo ofensivo, ganhar longa corrida a um defesa e rematar entre as pernas de Pyatov, consumando o pesadelo de Luís Castro.

A final da segunda competição europeia de clubes está marcada para sexta-feira, em Colónia, num embate entre dois clubes com grande historial na prova.

O Inter já venceu a competição por três vezes, quando esta ainda se denominava Taça UEFA, em 1990/91, 1993/94 e 1997/98.

No domingo, os andaluzes deram a volta ao golo inaugural do português Bruno Fernandes e venceram o Manchester United por 2-1.

O Sevilha conquistou o troféu por cinco vezes, em 2005/06, 2006/07, 2013/14, esta contra o Benfica (4-2 nos penáltis depois de 0-0), 2014/15 e 2015/16.