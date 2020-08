Rio Ave regressa aos treinos com plantel ainda em construção

Com presença garantida nos play-off da Liga Europa, o Rio Ave também regressou esta segunda-feira ao trabalho, com Mário Silva no comando técnico.

O plantel ainda está com construção e, para já, o treinador só tem 19 jogadores disponíveis. Taremi e Nuno Santos, autorizados a falhar o primeiro dia de trabalhos, estão no mercado e muito provavelmente não ficam em Vila do Conde.