Defesa-central marroquino Zouhair Feddal é o novo reforço do Sporting

O defesa-central marroquino Zouhair Feddal, que alinhava no Betis, da Liga espanhola de futebol, vai jogar no Sporting até 30 de junho de 2022, anunciou esta terça-feira o clube leonino.

Feddal, de 30 anos, esteve nas três últimas temporadas na formação de Sevilha, depois de ter jogado em clubes como Alavés, Levante, nos italianos do Parma, Palermo e Siena, nos marroquinos do FUS Rabat e no Espanyol B, entre outros clubes espanhóis.

"Tenho de demonstrar a todos os sportinguistas que estou aqui para conseguir coisas boas e para ajudar o Sporting", afirmou o internacional marroquino, que esteve nos Jogos Olímpicos Londres2012, citado pelos leões.

Feddal descreveu-se como "um jogador competitivo", prometendo a Rúben Amorim adaptar-se "ao que o treinador quiser".

De acordo com o Sporting, o contrato de Feddal é válido por duas temporadas, tendo ficado estabelecida uma opção de prorrogação.

"Quero dizer aos sportinguistas que estou muito feliz por estar aqui e por pertencer a este enorme clube. A única coisa que posso prometer é compromisso, trabalho, sacrifício, luta e entrega até ao final. Isso nunca me vai faltar e espero que possamos conseguir atingir os nossos objetivos", frisou Feddal.

O marroquino lembrou ainda outros compatriotas que já jogaram na formação lisboeta, casos do também defesa-central Naybet ou do médio Hadji, para enaltecer a grandiosidade do Sporting.

"É um clube muito reconhecido a nível europeu e também a nível africano. É um dos grandes clubes de Portugal e vamos seguramente atingir os objetivos que temos. Sei que estou num clube que pensa em ganhar e quero conseguir coisas importantes", sublinhou.

Feddal é o quarto reforço para o plantel leonino, a terceira para o setor defensivo, depois das aquisições dos laterais Antunes (ex-Getafe) e Pedro Porro (ex-Valladolid), que chegou por empréstimo do Manchester City. Também esta terça-feira foi confirmada a contratação do médio ofensivo Pedro Gonçalves (ex-Famalicão).

O Sporting, quarto classificado na última edição da I Liga, iniciou esta terça-feira os treinos, depois de ter cumprido na segunda-feira os habituais testes médicos, tendo em vista a época futebolistica, que arranca em 20 de setembro, com a primeira jornada do campeonato, e prossegue quatro dias depois, com a disputa da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.