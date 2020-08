Paris Saint-Germain está na final da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain apurou-se esta terça-feira para a final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer nas meias-finais o Leipzig por 3-0, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

Num encontro entre as duas equipas, o PSG fez valer o seu maior estatuto e rapidamente construiu o triunfo, chegando ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Marquinhos (13 minutos) e de Di Maria (42), tendo Bernat (56) anotado o tento que conferiu a tranquilidade total ao conjunto parisiense.

Na final, agendada para 23 de agosto, igualmente no estádio da Luz, o PSG vai medir forças com o vencedor do outro encontro das 'meias', a ser disputado, na quarta-feira, no estádio José Alvalade, entre Bayern de Munique e Olympique de Lyon.