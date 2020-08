A manifestação foi convocada por sócios do Sporting para demonstrar descontentamento em relação aos órgãos sociais do clube. O grupo de adeptos exibiu tarjas a pedir as demissões de Frederico Varandas e Rogério Alves, dirigentes do clube leonino.

Num primeiro momento, a manifestação, realizou-se em frente ao escritório da sociedade de advogados de Rogério Alves. Mas seguiu depois para o estádio de Alvalade, onde na noite desta quarta-feira se jogou a meia final da Liga dos Campeões.