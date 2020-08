Belenenses SAD quer construir centro de estágios em Grândola 

O Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, pretende construir um centro de estágio "de excelência" e fixar-se no município de Grândola, para "formar jogadores cada vez melhores", confirmou esta quarta-feira o presidente dos 'azuis', Rui Pedro Soares.

Através de uma conferência de imprensa virtual, o presidente do clube confirmou que a direção está a trabalhar com a Câmara Municipal de Grândola no negócio que "agrada" ao município e que coloca uma "vontade muito grande" do clube em concretizá-lo.

Para a temporada 2020/21, o Estádio Nacional, em Oeiras, continua a ser "o plano A", com Rui Pedro Soares a lamentar a falta de "condições de conforto" para os adeptos, que estarão mais afastados da equipa, num sacrifício que "tem sido pedido há muitos anos".