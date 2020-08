Benfica empresta Yony González ao LA Galaxy até final do ano

O avançado colombiano Yony González vai jogar no Los Angeles Galaxy, da Liga norte-americana de futebol (MLS), até dezembro deste ano, por empréstimo do Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube lisboeta através do site oficial.

Numa breve nota, os 'encarnados' informaram que o acordo para o empréstimo do extremo "é válido até final do ano civil" e que o clube de Los Angeles assegurou "uma opção de compra dos direitos económicos", embora sem revelar o valor da mesma.

Em janeiro deste ano, Yony González, de 26 anos, vinculou-se ao Benfica por quatro temporadas e meia, até 2024, depois de terminar contrato com o Fluminense.

O extremo foi posteriormente emprestado ao Corinthians, pelo qual disputou quatro jogos no Campeonato Paulista, antes de as competições de futebol no Brasil serem interrompidas, devido à pandemia de covid-19.

O clube de São Paulo acabou por não exercer a opção de compra que tinha sobre o jogador, que regressou ao Benfica em julho, para agora ser novamente cedido, sem ainda ter envergado a camisola das 'águias' em qualquer jogo oficial.