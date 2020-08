Guarda-redes Bruno Varela deixa Benfica e reforça Vitória de Guimarães

O guarda-redes Bruno Varela vai reforçar o Vitória de Guimarães até ao final da época 2023/24, numa transferência sem custos, após ter-se desvinculado do Benfica, confirmaram hoje os dois clubes da I Liga portuguesa de futebol nos sítios oficiais.

Cada emblema ficou na posse de 50% dos direitos económicos relativos ao jogador de 25 anos, que, na última temporada e meia, esteve emprestado pelas 'águias' ao Ajax, clube holandês pelo qual realizou três jogos na equipa principal e dois jogos na equipa B.

Formado no Benfica, Bruno Varela iniciou a carreira como sénior na equipa B 'encarnada', ao participar em 86 desafios entre as temporadas 2012/13 e 2014/15.

O guardião representou depois o Valladolid, clube espanhol pelo qual fez um jogo em 2015/16, e defendeu as redes do Vitória de Setúbal na época 2016/17, acumulando 29 partidas na I Liga.

O atleta de 1,91 metros foi o titular do Benfica na temporada 2017/18, ao realizar 35 jogos, repartidos pelo campeonato, pela Liga dos Campeões, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pela Supertaça, prova que venceu, precisamente frente ao novo clube - os 'encarnados' derrotaram os vimaranenses, por 3-1.

Internacional sub-21 por Portugal em 11 ocasiões, Bruno Varela é o terceiro guardião contratado pelo Vitória de Guimarães no mercado de transferências em curso, depois de Nicolas Tié, de 19 anos, oriundo dos ingleses do Chelsea, e de Matous Trmal, de 21, contratado aos checos do Slovacko.