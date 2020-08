Benfica. Questões financeiras dificultam contratação de Cavani 

Esta sexta-feira, as negociações do Benfica com Edison Cavani complicaram-se.

As exigências financeiras do internacional uruguaio estão a dificultar a contratação por parte do clube da Luz.

A SIC sabe que Luís Filipe Vieira não vai ceder às pretensões do jogador, por considerar que são incomportáveis para os cofres do clube. Cabe agora a Cavani decidir se o futuro passa ou não pelo Benfica

O avançado de 33 anos está em Ibiza de férias a aguardar por desenvolvimentos no negócio. Esta sexta-feira, o irmão e empresário de Cavani garantia nas redes sociais que o jogador estava a caminho de Portugal.