Hassan no Olympiacos rende dois milhões de euros ao Sporting de Braga

O avançado egípcio Hassan vai ser jogador dos gregos do Olympiacos a partir de 31 de agosto, revelou esta sexta-feira o Sporting de Braga, da I Liga de futebol.

O jogador de 27 anos transfere-se em definitivo para a equipa orientada pelo treinador português Pedro Martins após dois empréstimos, rendendo, segundo fonte próxima do processo, dois milhões de euros (por 100 por cento dos direitos desportivos) aos bracarenses.

Hassan, que somou 108 jogos e 25 golos pelo Sporting de Braga, chegou a Portugal em 2011 para os juniores do Rio Ave, clube no qual se manteve até ao início da época 2015/16, transferindo-se ainda em agosto dessa temporada para os 'arsenalistas'.

Nos bracarenses, esteve três épocas seguidas, saindo em 2018/19 para o Olympiacos num primeiro empréstimo, tendo marcado 15 golos.

Hassan ainda regressou ao Minho na última época, mas voltou à capital grega e ao clube do Pireu na segunda metade da temporada, contribuindo com oito golos para a reconquista do título do Olympiacos.