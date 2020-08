Nuno Santos oficializado no Sporting

Nuno Santos é o mais recente reforço do Sporting. O extremo português de 25 anos, que vestia a camisola do Rio Ave, assinou um vínculo por cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Depois de passagens pelo Benfica e Vitória FC, Nuno Santos chegou ao Rio Ave em 2017. Na última temporada, o português marcou cinco golos em 38 jogos.

Em declarações ao Sporting, o extremo admitiu que era um desejo seu integrar o plantel dos "leões".

"Tenho um orgulho enorme em representar o Sporting CP. A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um Leão a ajudar e para orgulhar a família Sportinguista. (...) Desde o início que queria vir para o Sporting CP. Vou ajudar o Clube e a equipa a ganhar todos os jogos"

Aos sócios, Nuno Santos prometeu dedicação e trabalho.