O extremo jogou nos escalões mais jovens do FC Porto, passou pelo Benfica e é agora do Sporting. Nuno Santos fez as últimas três épocas ao serviço do Rio Ave e aos 25 anos passa a jogar de leão ao peito.



A prioridade do jogador passa pela adaptação rápida a uma realidade diferente e aos novos companheiros.

O extremo tem a ambição de ser uma mais-valia nas opções de Rúben Amorim.