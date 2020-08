Cavani no Benfica. Rui Costa corrige declarações e diz que negociações estão encerradas

Rui Costa disse que se expressou mal sobre as negociações entre o Benfica e Cavani. O administrador da SAD do Benfica tinha dado, ontem, a entender que ainda estariam à espera da resposta do jogador uruguaio.

Logo a seguir, em entrevista ao jornal Record, Rui Costa veio corrigir a afirmação e dizer que as negociações estão encerradas.