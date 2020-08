Adeptos do Bayern Munique celebram a conquista do título europeu em Lisboa

Quando soou o apito final no estádio da Luz, começou a festa no Rossio, em Lisboa. Os adeptos do Bayern Munique que por estes dias estão em Lisboa fizeram-se ouvir.

Se em Lisboa eram apenas alguns adeptos a celebrar a conquista do título europeu, em Munique foram milhares os que saíram à rua.