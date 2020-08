Há 62 anos que Portugal recebeu pela primeira vez uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Foi no circuito da Boavista com mais de 100 mil pessoas espalhadas pelo percurso.

Nem todas pagaram entrada, mas o prejuízo de bilheteira não invalidou o regresso da competição nos anos seguintes.

Sessenta e dois anos depois, Portugal volta a ser palco de uma prova do Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores de Fórmula 1, desta vez no Algarve, entre 23 e 25 de outubro.