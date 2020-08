Miguel Oliveira apela aos fãs que não se desloquem ao aeroporto

O piloto Miguel Oliveira (KTM) apelou hoje, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, a que não haja ajuntamentos à sua espera no aeroporto de Lisboa, devido à Covid-19.

"As circunstâncias que vivemos atualmente não permitem celebrar como merecemos e não me permitem ter a chegada que muitos de vocês estão a organizar no aeroporto, à campeão, como vocês e eu merecemos", disse o piloto da KTM.

O vídeo tem como objetivo "apelar a que não façam esses ajuntamentos no aeroporto".

"Respeitem a minha segurança para que possa continuar a dar-vos alegrias nas pistas", sublinhou o piloto de Almada, que no domingo se tornou no primeiro piloto português a vencer uma corrida no Mundial de MotoGP, a categoria máxima do motociclismo mundial.

Miguel Oliveira disse ainda não conseguir "descrever a gratidão" que sente para com todos os fãs, pelas mensagens recebidas e "centenas de comentários nas redes sociais".

"Acreditem que têm lugar no meu coração", destacou o piloto de 25 anos.

O percurso de Miguel Oliveira