O Benfica fez tudo o que era possível para contratar Cavani. Quem o garante é Rui Costa, numa entrevista à Goal do Brasil. O administrador da SAD encarnada garante que, do lado do Benfica, as negociações estão encerradas.

Cavani, de 33 anos, é um jogador livre, porque não quis renovar com o Paris Saint Germain, onde jogou sete temporadas e se tornou no melhor marcador da história do clube da capital francesa.