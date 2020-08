Benfica rescinde contrato com sérvio Zivkovic

O Benfica anunciou hoje ter chegado a acordo com o sérvio Andrija Zivkovic para a rescisão de contrato entre as duas partes, após quatro épocas nas quais ganhou duas vezes a I Liga portuguesa de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o jogador Andrija Zivkovic com vista à rescisão do seu contrato", pode ler-se numa curta nota publicada no sítio oficial das águias na Internet.

Na rede social Twitter, publicaram ainda um vídeo com alguns momentos de destaque do extremo sérvio, com a mensagem "Obrigado, Zivkovic".

Os encarnados lembram que o avançado, de 24 anos, chegou ao clube proveniente do Partizan, em 2016, e conquistou dois títulos nacionais e ainda uma Taça de Portugal.

Dezassete vezes internacional sérvio, Zivkovic cumpriu um total de 88 jogos pelos lisboetas, marcando quatro golos, após ter despontado para o futebol no clube de Belgrado.

Em 2019/20, cumpriu apenas quatro partidas pelo Benfica, uma na Taça da Liga, ainda em 2019, e três no campeonato após a paragem causada pela pandemia de Covid-19, sempre a partir do banco, atuando em duas derrotas e um triunfo.