Os tempos obrigaram a alterar a tradição.

O Estádio do Dragão foi palco da apresentação dos novos equipamentos do FC Porto, que costumava ser feita na zona histórica da cidade junto aos adeptos do clube.

Marchesín, Uribe, Loum e Sérgio Oliveira, que estiveram presentes no evento, admitiram que o objetivo da próxima temporada é revalidar o título de campeão nacional.

Durante a apresentação, Marchesín não escondeu o desejo de herdar a camisola número 1, que pertencia a Iker Casillas.