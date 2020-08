Cristiano Ronaldo quer conquistar o mundo pela Juventus

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo reforçou hoje a vontade de conquistar o "Mundo" pela Juventus, exaltando os valores e a paixão do clube italiano.

"Enquanto me preparo para a minha terceira temporada como 'bianconero', o meu espírito e ambição estão tão elevados como sempre. Metas. Vitórias. Comprometimento. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e de toda a equipa da Juventus, trabalhamos mais uma vez para conquistar a Itália, a Europa e o Mundo!", sintetizou o atleta, nas redes sociais.