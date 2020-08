Gareth Barry termina carreira com recorde de mais jogos na Premier League

O médio Gareth Barry, de 39 anos, anunciou hoje o final da sua carreira profissional e despede-se do futebol como o jogador que participou em mais partidas na história da Liga inglesa.

O agora antigo internacional inglês disputou 653 jogos da 'Premier League', entre 1997/98 e 2017/18, tendo passado pelo Aston Villa, Manchester City, Everton e West Bromwich Albion.

Desta lista, Ryan Giggs, atual selecionador do País de Gales, aparece em segundo lugar, com 632 jogos, seguido de Frank Lampard, que treina agora o Chelsea, com 609.

Do 'top 10', James Milner, do Liverpool, é o único jogador em atividade, ocupado o quinto posto, com 538 aparições.

Apesar de ter passado duas décadas no principal escalão e de ter o recorde de mais jogos, Barry apenas conquistou um campeonato inglês, em 2011/12, com os 'citizens'. Na época anterior, também venceu uma Taça de Inglaterra com o mesmo clube.

O médio fez 53 jogos e marcou três golos pela seleção inglesa, tendo marcado presença nas fases finais do Euro2000 e do Mundial2010.

Recentemente, Barry rescindiu contrato com o West Bromwich Albion, emblema que vai regressar à 'Premier League' na nova temporada, tendo passado as duas últimas épocas no 'Championship' (segundo escalão).