Normas para o desporto adaptado. “Documento é completamente omisso”

O Comité Paralímpico diz que a Direção-Geral da Saúde se esqueceu do desporto para as pessoas com deficiência.

Em entrevista à SIC Notícias, o presidente do comité afirma que o documento das novas normas para o regresso das atividades desportivas é “completamente omisso” relativamente ao desporto adaptado.

José Manuel Lourenço diz mesmo que não houve o cuidado de “pelo menos perceber o que significam estas modalidades”, mas acrescenta que o comité não pretende fazer disto “um drama”, tendo apenas como objetivo alertar para a situação.