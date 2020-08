"O que é que ele está a fazer?". O gesto polémico do treinador da equipa feminina do PSG

A meia-final da Liga dos Campeões feminina, que opôs as equipas francesas do PSG e Lyon, na noite de quarta-feira, ficou marcada por um episódio com o treinador da equipa parisiense que está a causar polémica.

Durante uma substituição, Olivier Echouafni passou as suas mãos pelo tronco de Sandy Baltimore, futebolista de 20 anos.

O vídeo, que está a ser partilhado nas redes sociais, deu origem a uma onde de criticas, devido à forma como o técnico toca na jogadora.

"Desculpem, o que é que ele está a fazer?"

Hope Solo, guarda-redes da seleção norte-americana e defensora habitual da igualdade de direitos para as mulheres, partilhou o vídeo na sua conta do Twitter.

Indignada, questiona o que Olivier Echouafni está a fazer.

O jogo terminou com a vitória do Lyon por 1-0. A equipa francesa vai jogar a final da competição frente ao Wolfsburgo.