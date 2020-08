FC Porto arranca I Liga com o Sporting de Braga, Benfica visita Famalicão

A Liga de Clubes divulgou esta sexta-feira o calendário da I Liga para a nova temporada.

O campeão nacional FC Porto inicia a defesa do título com a receção ao Sporting de Braga, a 20 de setembro. Já o Benfica joga em Famalicão e o Sporting recebe o Gil Vicente.

À quarta jornada, joga-se o primeiro clássico do campeonato: Sporting e FC Porto encontram-se em Alvalade, a 18 de outubro. O clássico seguinte acontece só em janeiro, com o Benfica a visitar o FC Porto, no Dragão, à 14.ª jornada.

Na 16.ª jornada, o Benfica vai a Alvalade, o que significa que o clube da Luz recebe o Sporting na penúltima jornada do campeonato.

A I Liga arranca no fim de semana de 19 e 20 de setembro e termina no dia 19 de maio de 2021.