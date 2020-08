Leiria recebe final four da Taça da Liga nas próximas 3 temporadas

Leiria vai receber a final four da Taça da Liga de futebol profissional nas próximas três temporadas, sucedendo a Braga como anfitriã da competição, anunciou hoje a Liga de clubes.

A cidade foi a escolhida em detrimento do Funchal, na ilha da Madeira, e vai receber no Estádio Municipal a primeira das três edições da final four, entre 16 e 23 de janeiro de 2021, numa versão da prova com um formato excecionalmente reduzido devido à pandemia de Covid-19.

O Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa foi um dos novos estádios construídos de raiz para a realização do Campeonato da Europa de 2004, mas não recebe jogos da I Liga portuguesa de futebol desde 2012, quando a União de Leiria foi despromovida administrativamente das competições profissionais.

No entanto, será a segunda vez que o Estádio Municipal de Leiria recebe a decisão da Taça da Liga, depois de em 2013/14 ter acolhido a final da sétima edição da prova, em que o Benfica venceu o Rio Ave, por 2-0.

A cidade de Braga acolheu a final da Taça da Liga nas últimas três temporadas, já no formato de final four, que tiveram como vencedores as equipas do Sporting (2017/18 e 2018/19) e Sporting de Braga (2019/20).

Os estádios e cidades de Faro/Loulé (2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2016/17), Coimbra (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15 e 2015/16) foram as outras cidades a receber a final da Taça da Liga nas suas 13 edições anteriores.