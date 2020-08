Corridas de Fórmula 1 vão voltar a ter público em setembro

Os espectadores vão regressar à Fórmula 1 no Grande Prémio da Toscana, em Itália, que de 11 a 13 de setembro vai acolher cerca de 3.000 fãs no estreante circuito de Mugello, foi hoje anunciado.

Desde a retoma da competição que todas as provas do Mundial foram realizadas à porta fechada e seguindo um protocolo sanitário muito restrito devido à pandemia de Covid-19.

O Grande Prémio de Portugal, que se realizará em Portimão, de 23 a 25 de outubro, vai contar com público, como há muito foi confirmado.

Na semana anterior a Mugello, quando a Fórmula 1 passar pelo circuito de Monza, igualmente em Itália, vingará o modelo vigente, sem público.

Os 2.000 bilhetes que vão estar disponíveis poderão ser comprados a partir de terça-feira, enquanto os 880 restantes serão entregues a membros ligados aos clubes da Ferrari, que vai participar no seu 1.000.º Grande Prémio na história.

Esta é a primeira vez que a Fórmula 1 vai passar por Mugello, um circuito mais habituado ao MotoGP, no qual compete o português Miguel Oliveira.

Antes da chegada à categoria principal do motociclismo, o "Falcão" somou duas vitórias no circuito italiano: a primeira em Moto3, em 2015, e a segunda em Moto2, em 2018.

Em 70 anos de história da Fórmula 1, as provas italianas têm-se alternado entre Monza e Imola, que também vai voltar a receber um Grande Prémio este ano, a 1 de novembro.

Este fim de semana decorre o GP da Bélgica, naquele que é igualmente um dos mais emblemáticos circuitos do Mundial: Spa-Francorchamps.

A corrida realiza-se este domingo e vai ter na primeira linha da grelha de partida o hexacampeão mundial Lewis Hamilton, que hoje garantiu a pole position.

Já os dois Ferrari ficaram fora da última fase da qualificação, a Q3, com o monegasco Charles Leclerc e o alemão Sebastian Vettel a terminarem respetivamente em 13.º e 14.º lugares,

Foi a primeira vez, em mais de 50 edições do GP da Bélgica, que os dois carros italianos ficaram fora dos dez primeiros lugares.

Hamilton é o atual líder do campeonato, com 132 pontos, mais 37 do que o segundo classificado, o holandês Max Verstappen.