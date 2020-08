Hamilton vence GP da Bélgica e mantém domínio no Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, sétima prova da temporada, aumentando para 47 pontos a vantagem na liderança do campeonato.

Hamilton partiu da 'pole position' e liderou todas as voltas da prova, deixando o finlandês Valteri Bottas, seu companheiro de equipa, na segunda posição, a 8,448 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) no terceiro posto, a 15,455.

O piloto britânico, que somou o 89.º triunfo da sua carreira e ficou a apenas dois do recorde do alemão Michael Schumacher, soma 157 pontos, mais 47 do que Verstappen e 50 do que Bottas, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os espectadores vão regressar à Fórmula 1 no Grande Prémio da Toscana, em Itália, que de 11 a 13 de setembro vai acolher cerca de 3.000 fãs no estreante circuito de Mugello, foi hoje anunciado.

Desde a retoma da competição que todas as provas do Mundial foram realizadas à porta fechada e seguindo um protocolo sanitário muito restrito devido à pandemia de Covid-19.

O Grande Prémio de Portugal, que se realizará em Portimão, de 23 a 25 de outubro, vai contar com público, como há muito foi confirmado.

Na semana anterior a Mugello, quando a Fórmula 1 passar pelo circuito de Monza, igualmente em Itália, vingará o modelo vigente, sem público.

Os 2.000 bilhetes que vão estar disponíveis poderão ser comprados a partir de terça-feira, enquanto os 880 restantes serão entregues a membros ligados aos clubes da Ferrari, que vai participar no seu 1.000.º Grande Prémio na história.