Benfica defronta PAOK na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os gregos do PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, ditou o sorteio que se realizou esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

Os jogos da terceira pré-eliminatória estão agendados para 15 e 16 de setembro, vão ser disputados numa partida única e à porta fechada. Os “encarnados” vão jogar no campo do adversário.

No caso de seguir em frente, a formação “encarnada” defronta no play-off os russos do Krasnodar, 'carrascos' do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20, em 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro.

O histórico do Benfica frente ao PAOK

O Benfica venceu o PAOK nos dois anteriores confrontos, na segunda ronda da Taça UEFA de 1999/2000 (2-1 fora e 1-2 após prolongamento e 4-1 nos penáltis em casa) e, com Jorge Jesus, nos 16 avos de final da Liga Europa de 2013/14 (1-0 na Grécia e 3-0 na Luz).

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira e segundo colocado do último campeonato grego, venceu os turcos do Besiktas por 3-1 na segunda ronda de qualificação, enquanto o 'vice' holandês AZ Alkmaar ultrapassou os checos do Viktoria Plzen pelo mesmo resultado, mas após prolongamento.

Caminho das Ligas

Os encarnados, segundos classificados da última edição da I Liga portuguesa, atrás do campeão FC Porto, que tem presença assegurada na fase de grupos, estão integrados no designado 'Caminho das Ligas', que abrange emblemas que não foram campeões nos respetivos países.