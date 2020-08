Luís Neto garante que o Sporting "sai muito reforçado" do estágio no Algarve

O Sporting CP terminou o estágio de pré-temporada no Algarve com uma vitória sobre o Belenenses SAD por 3-1, no Estádio do Algarve.

No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, afirmou que o estágio da equipa foi importante para os jogadores assimilarem "conceitos" relativamente aos diferentes processos do jogo.

Luís Neto, defesa-central do leões, disse que apesar da pausa para os jogos da Seleção Nacional, a equipa vai continuar a trabalhar para estar preparada quando iniciar o campeonato.

Quanto ao encontro, os golos do Sporting foram marcados por Pedro Gonçalves, um dos reforços da equipa, Tiago Tomás e Sporar. O golo do Belenenses SAD foi apontado por Gonçalo Agrelos.