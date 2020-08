Marcar no Estádio da Luz "é a realização de um sonho"

O Benfica venceu por 2-1 a equipa inglesa do Bournemouth, no Estádio da Luz, em jogo de preparação para a temporada 2020/2021.

Éverton Cebolinha, um dos reforços dos encarnados para a próxima época, marcou o segundo golo da equipa e no final do jogo admitiu que marcar num "palco do futebol mundial", é a "realização de um sonho".

Este foi o segundo golo do jogador brasileiro durante a pré-temporada do Benfica.

O médio marroquino Taarabt inaugurou o marcador da partida aos 14 minutos.

Arnaut Danjuma, aos 17 minutos, fez o único golo do Bournemouth.