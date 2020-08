US Open: Pedro Sousa cede na estreia frente ao norte-americano Mitchael Krueger

O português Pedro Sousa cedeu esta segunda-feira diante o norte-americano Mitchael Krueger na estreia no quadro principal do Open dos Estados Unidos, segundo "major" da época de ténis, que decorre até 13 de agosto em Flushing Meadows.

O número dois português e 110.º do ranking ATP entrou melhor no encontro e até chegou a vencer o primeiro set, mas o adversário Krueger, que recebeu um wild card para o quadro principal, acabou por levar a melhor em quatro partidas, pelos parciais de 3-6, 6-2, 7-5 e 6-3, ao cabo de duas horas e 37 minutos.

Num encontro em que mostrou um ténis mais variado e exibiu um nível mais intenso, servindo muito bem e jogando às linhas, o lisboeta, de 32 anos, mostrou-se, contudo, menos consistente e, apesar dos sete ases e 29 winners, cometeu 35 erros não forçados face aos seis ases, 27 pontos ganhantes e 27 erros não forçados do adversário.

No final, feitas as contas, Pedro Sousa, que chegou a ter ainda a ter um break de vantagem no terceiro set, acabou por entregar a qualificação para a segunda ronda ao norte-americano, de 26 anos, que vai defrontar agora o vencedor do encontro entre o espanhol Pablo Careño Busta, 20.º cabeça de série, e o japonês Yasutaka Uchiyama.