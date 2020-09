"A minha cabeça continua no Wolverhampton". Rúben Neves em entrevista à SIC

No próximo sábado a seleção nacional joga frente à Croácia para a primeira jornada da Liga das Nações.

Rúben Neves é um dos convocados de Fernandos Santos e espera entrar a ganhar na defesa do título conquistado há um ano.

"A minha cabeça continua no Wolverhampton"

Em entrevista à SIC, o médio do Wolverhampton fez o balanço da última temporada e confessou que, por enquanto, não pensa sair do clube inglês.

O médio de 23 anos confessou também que ficou feliz com a dobradinha do FC Porto. Rúben Neves foi formado nos azuis e brancos de onde saiu para o Wolverhampton em 2017.

Portugal tem encontro marcado com a Croácia para sábado. No histórico de confrontos entre as duas equipas Portugal nunca perdeu. Em cinco jogos ganhou 4 e empatou 1.