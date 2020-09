João Sousa derrotado na primeira ronda do US Open

O tenista português João Sousa foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do Grand Slam US Open, ao perder contra o norte-americano Michael Mmoh pelos parciais 2-6, 5-7, 6-2 e 1-6.

O português, 68.º do ranking mundial, conseguiu apenas vencer um set, o terceiro (6-2), tendo sido derrotado pelo 186.º do ranking mundial em duas horas e 34 minutos.

João Sousa despede-se assim do Grand Slam norte-americano, segundo major da temporada.

Naomi Osaka segue para a segunda ronda após vencer Misaki Doi

Naomi Osaka, nona no ranking mundial, carimbou o acesso à segunda ronda do Grand Slam norte-americano US Open, ao vencer a compatriota Misaki Doi pelos parciais 6-2, 5-7 e 6-2.

Frank Franklin

A jovem japonesa de 22 anos, quarta cabeça de série do torneio, precisou de duas horas e três minutos para derrotar Misaki Doi, 81.ª do ranking mundial.

Naomi Osaka segue assim para a segunda ronda do Grand Slam norte-americano, onde vai defrontar a italiana Camila Giorgi, 74.ª do ranking mundial.

Djokovic vence Damir Dzumhur e segue na competição

Novak Djokovic também carimbou hoje o acesso à segunda ronda do US Open, depois de vencer o bósnio Damir Dzumhur, por 6-1, 6-4 e 6-1.

O número um do ranking ATP precisou de uma hora e 58 minutos para vencer Damir Dzumhur, número 109 do ranking mundial.

Frank Franklin

Novak Djokovic vai defrontar na segunda ronda o tenista britânico Kyle Edmund, 44.º do ranking mundial.

O tenista sérvio é o grande favorito à vitória no Open dos Estados Unidos dada a ausência de Rafael Nadal, campeão em título, e Roger Federer em Nova Iorque.

Depois da suspensão do circuito durante quase cinco meses, devido à Covid-19, foi criada uma bolha em Flushing Meadows para a realização do torneio norte-americano, que, este ano, decorrerá à porta fechada e contará com o menor número possível de juízes de linha e apanha-bolas em court, entre muitas outras restrições.