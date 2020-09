Sporting e Rio Ave já conhecem possíveis adversários das eliminatórias da Liga Europa

A Uefa realizou esta terça-feira o sorteio para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde o Sporting e o Rio Ave ficaram a saber os respetivos adversários.

O Sporting, cabeça de série na competição, vai defrontar em Alvalade, a 24 de setembro, o vencedor do jogo entre o Viking (Noruega) e a equipa do Aberdeen (Escócia).

No caso do Rio Ave, a equipa joga a segunda pré-eliminatória contra os os bósnios do Borac, a 17 de setembro. Se vencer esta partida tem pela frente os turcos do Besiktas.

O Sporting entra na terceira pré-eliminatória, enquanto o Sporting de Braga já assegurou um lugar na fase de grupos, na qual também estará o Benfica se for eliminado na terceira pré-eliminatória ou no play-off da Champions.