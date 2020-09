FC Porto vence jogo treino com Académica

O FC Porto venceu hoje por 5-1 um jogo treino frente à Académica, realizado no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com Sérgio Conceição a usar 24 jogadores.

O colombiano Luis Díaz (20 minutos), o maliano Marega (24), o mexicano Corona (39) e o brasileiro Soares (67 e 85) fizeram os golos dos dragões, enquanto o marroquino Bouldini reduziu para os estudantes aos 61.

Pelos campeões portugueses de futebol já alinhou o reforço iraniano Mehdi Taremi, oficializado terça-feira, além de outras contratações deste defeso, casos de Carraça, Zaidu e Cláudio Ramos.

De fora esteve o guarda-redes Marchesín, a contas com uma lesão na coxa esquerda, juntando-se no boletim clínico a Marcano e Fábio Vieira, enquanto Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe (seleção 'AA' de Portugal) e Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário (seleção sub-21) estão de fora para os compromissos internacionais.

Os azuis e brancos voltam ao trabalho na quinta-feira de manhã, de novo no Olival.