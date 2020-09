Famalicão-Benfica vai abrir época 2020/21 da Primeira Liga

A receção do Famalicão ao Benfica vai inaugurar a edição 2020/21 da primeira liga de futebol, em 18 de setembro, enquanto o campeão FC Porto e Sporting jogam no dia seguinte, revelou esta quarta-feira a Liga de Clubes.

As "águias" deslocam-se ao Estádio Municipal de Famalicão em 18 de setembro, sexta-feira, pelas 19:00, antes de Vitória de Guimarães e Belenenses entrarem em cena, no Estádio D. Afonso Henriques, duas horas e 15 minutos depois.

No dia seguinte, o campeão nacional FC Porto inicia a defesa do título na receção ao Sporting de Braga, num encontro agendado para as 21:00, sendo que os "leões" vão a jogo primeiro, igualmente em casa, diante do Gil Vicente, a partir das 18:30. Nacional e Boavista jogam também no sábado, às 16:00.

No domingo, dia 20, o recém-promovido Farense estreia-se no reduto do Moreirense, o Santa Clara será o anfitrião do Marítimo e o Tondela recebe o Rio Ave.

A primeira jornada termina na segunda-feira, com a receção do Portimonenses ao Paços de Ferreira.

Na segunda jornada, agendada para ter início na sexta-feira seguinte, dia 25, com a visita do Santa Clara ao recinto do Sporting de Braga, o Benfica volta a ser o primeiro dos "três" grandes a jogar, desta vez, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense, pelas 18:30 de sábado, enquanto os "dragões" entram em campo, a partir das 21:00, no Estádio do Bessa, para disputar o dérbi do Porto, com o Boavista. O Sporting vai a Paços de Ferreira, no domingo.

A ronda três começa em 02 de outubro, novamente sexta-feira, mas só no dia seguinte FC Porto recebe o Marítimo no Estádio do Dragão, pelas 18:30, sendo que Benfica e Sporting enfrentam Farense, em casa, às 18:30, e Portimonese, fora, a partir das 21:00, respetivamente. Os bracarenses visitam o Tondela.

Jornada 1



Sexta-feira, 18 de setembro

FC Famalicão - Benfica, 19:00

Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 21:15



Sábado, 19 de setembro



Nacional - Boavista, 16:00

Sporting - Gil Vicente, 18:30

FC Porto - Sporting de Braga, 21:00



Domingo, 20 de setembro



Santa Clara - Marítimo, 16:00

Moreirense - Farense, 18:30

Tondela - Rio Ave, 21:00

Segunda-feira, 21 de setembro

Portimonense - Paços de Ferreira, 19:45

Jornada 2



Sexta-feira, 25 de setembro



Sporting de Braga - Santa Clara, 20:30



Sábado, 26 de setembro



Marítimo - Tondela, 15:30

Benfica - Moreirense, 18:30

Boavista - FC Porto, 21:00



Domingo, 27 de setembro



Farense - Nacional, 15:30

Gil Vicente - Portimonense, 16:00

P. Ferreira - Sporting, 18:30

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21:00



Segunda-feira, 28 de setembro



Belenenses SAD - Famalicão, 19:45

Jornada 3



Sexta-feira, 02 de outubro



Moreirense - Boavista, 19:00

Vitória de Guimarães - P. Ferreira, 21:15



Sábado, 03 de outubro



Santa Clara - Gil Vicente FC, 16:00

FC Porto - Marítimo, 18:30

Tondela - Sporting de Braga, 21:00



Domingo, 04 de outubro



Nacional - Belenenses SAD, 15:30

Benfica - Farense, 18:30

Famalicão - Rio Ave, 18:30

Portimonense - Sporting, 21:00