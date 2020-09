Medvedev vence Federico Delbonis e segue para a segunda ronda do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev carimbou na terça-feira o acesso à segunda ronda do Grand Slam norte-americano US Open, depois de vencer o argentino Federico Delbonis, por 6-1, 6-2 e 6-4.

O tenista russo de 24 anos, quinto do ranking mundial e terceiro cabeça de série do torneio, precisou de uma hora e 46 minutos para derrotar Federico Delbonis, 75.º do ranking mundial.

Daniil Medvedev, finalista no Open dos Estados Unidos em 2019, vai defrontar na segunda ronda o australiano Christopher O'Connell, 116.º do ranking mundial.