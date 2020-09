A vitória depois de ter andado em fuga mais de 180 quilómetros

O ciclista cazaque Alexey Lutsenko (Astana) venceu isolado a sexta etapa da Volta a França, depois de ter andado mais de 180 quilómetros em fuga, com o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) a manter a amarela.

O cazaque conquistou o seu primeiro triunfo no Tour no final dos 191 quilómetros entre Le Teil e Mont Aigoual, cortando a meta com o tempo de 04:32.34 horas e superiorizando-se aos seus companheiros de fuga, nomeadamente ao espanhol Jesús Herrada (Cofidis), segundo a 55 segundos, e ao campeão olímpico, o belga Greg Van Avermaet (CCC), terceiro a 2.15 minutos.

Na geral, Adam Yates mantém-se líder, com três segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e sete face ao esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), respetivamente segundo e terceiro.